Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Компанія Mercedes-Benz представила броньовану версію флагманського седана S-Class нового покоління (W223). Автомобіль під позначенням S680 Guard 4Matic має максимальний рівень балістичного захисту для легкових машин стандарту VPAM VR10.
Цей клас має на увазі використання броні 18-23 мм, а також 10-шарового скла. Конструкція здатна захистити водія і пасажирів не тільки від черг з автомата Калашникова, але також витримати влучення бронебійних і бронебійно-запальних куль, в тому числі випущених зі снайперської гвинтівки Драгунова (СВД).
Седан отримав особливе броньоване скло товщиною 10 сантиметрів. Воно має гідравлічний привід, завдяки якому продовжать функціонувати навіть після повної відмови бортової електроніки в разі атаки. Спеціальні покришки Michelin PAX з технологією run-flat дозволять проїхати ще не менше 30 кілометрів після їх пробиття. Оснащення автомобіля також передбачає вбудований бак з киснем, який забезпечить автономну подачу повітря в салон в екстреній ситуації.
Через броню і нове оснащення маса нового Mercedes S-Class зросла до 4,2 тонни. У зв'язку з цим інженерам довелося значно посилити підвіску і гальмівні механізми, а також перелаштувати трансмісію і рульове управління.
Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic має 6,0-літровий двигун V12 з двома турбінами, який раніше з'явився на новому Mercedes-Maybach S680. Двигун розвиває 612 к.с. і 830 Нм крутного моменту. Час розгону з місця до «сотні» не називається. Відомо лише, що максимальна швидкість бронемобіля примусово обмежена 190 км на годину.
У Європі ціни на новий Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic починаються від 547,4 тис. євро. На виробництво одного такого автомобіля потрібно не менш 50 днів.