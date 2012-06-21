Сьогодні магазини роздрібної торгівлі втрачають свою «всемогутність» – їм на зміну приходять більш сучасні форми шопінгу. Бажання скористатися всіма можливими каналами комунікації задля розширення клієнтської бази приводить до утворення так званих OMNI-retail мереж. Вони характеризуються наявністю принципових відмінностей від звичайних торговельних точок. Насамперед до їх складу входять не лише традиційні магазини, а й інтернет-представництва, інфомаційні вітрини та цілодобові пункти реалізації товарів.
Яскравим прикладом успішної реалізації стратегії OMNI-channel в Україні є мережа магазинів <a href =www.moyo.ua/>moyo.ua/</a>. Менш ніж за 10 років існування мережі вдалося не лише завоювати довіру сотень тисяч покупців, а й «вирости» до рівня рейтингової і популярної. MOYO пропонує своїм клієнтам надзвичайно вигідні умови співпраці, чим і заслуговує беззаперечну репутацію і симпатію.
Ця поліформатна мережа стрімко розвивається і ледь не щодня готує для потенційних споживачів приємні сюрпризи та несподіванки. Створення українськомовної версії офіційного сайту, відкриття нових торговельних представництв, впровадження послуги миттєвої доставки – про хороші справи MOYO.UA можна говорити довго. Чого тільки варті постійні акції, знижки та програма лояльності, що дарує бонуси.
Звичайно, на шляху до успіху немає місця неякісним товарам. Саме тому OMNI-рітейл реалізує лише перевірену, сертифіковану продукцію. Асортимент мережі вражає: каталог переповнений продукцією найрізноманітнішого призначення, цінові категорії теж досить гнучкі.
MOYO веде активний діалог не лише з покупцями в магазинах роздрібної торгівлі, а й з гостями веб-ресурсу: на сайті завжди є можливість звернутися по допомогу, поставити актуальні запитання й отримати безкоштовну професійну консультацію.
Тому стати власником товарів, виготовлених під відомими брендами, з MOYO.UA дуже просто – достатньо відвідати будь-який стаціонарний магазин або ж замовити омріяну річ на офіційному сайті в інтернеті. MOYO пропонує до уваги клієнтів найрізноманітніші способи доставки покупок: кур’єрська доставка на домашню адресу, транспортування вантажу через відділення Нової Пошти або ж до магазину роздрібної торгівлі з найзручнішим місцем розташування.
MOYO.UA відповідає всім вимогам покупців та має переконливі ознаки успішного сучасного OMNI -рітейлу. Основне її завдання – підтримка гідної репутації, створення ідеальних умов для співпраці зі споживачами та задіяння принципово нових, не використовуваних раніше каналів для налагодження ще тіснішого контакту з покупцями.