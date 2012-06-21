Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка 22 серпня прибуде до Києва, перед цим, 20 серпня, здійснить візит до Москви.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт на пресконференції 13 серпня, передає Укрінформ із посиланням на DW.

За словами речника, у Москві запланована зустріч Меркель із президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас Зайберт додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня.

У Кремлі вже підтвердили зустріч Путіна з главою уряду Німеччини, зазначивши, що на ній ітиметься про відносини між двома державами й актуальні міжнародні питання.

Востаннє канцлер Німеччини відвідувала РФ у січні 2020 року.

Як повідомлялося, раніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що канцлер ФРН здійснить візит в Україну 22 серпня, під час якого зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським. За словами речника, темами переговорів будуть "безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання". Зокрема, планується обговорити питання щодо виконання зобов'язань, які ФРН дала на випадок, якщо Росія після запуску “Північного потоку-2” намагатиметься зловживати своїм монопольним становищем.

Зеленський і Меркель востаннє зустрічалися 12 липня під час офіційного візиту Президента України до Німеччини.

23 серпня в Києві відбудеться установчий саміт Кримської платформи - це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Зеленський запросив Меркель узяти участь у цьому заході.

Наразі Україна отримала 42 підтвердження участі в саміті Кримської платформи.