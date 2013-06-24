У застосунку Дія з’явився новий сервіс. Відтепер жителі регіону можуть придбати військові облігації. Кошти підуть на підтримку економіки та армії.

«Усього за декілька хвилин ви можете стати спонсором перемоги. Купуючи облігацію, ви вкладаєте гроші в економіку країни. Через деякий час отримуєте їх з відсотками. Щоб скористатися послугою, оновіть застосунок», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Він додав, що обрати можна з декількох облігацій. Називаються вони на честь тимчасово окупованих територій і відрізняються датою виплат.

«Ви можете зробити внесок у визволення Криму, Донецька, Луганська, Херсона…», – наголосив Іван Начовний.

Придбати облігації в Дії можна в одного із партнерів: банків та ліцензованих брокерів. Кошти повертаються на карту єПідтримка з доходом від 11 до 16%. Термін повернення – до півтора року.

Вартість однієї облігації – від 900 грн. Придбати їх можна у необмеженій кількості.

Інвестувати кошти можуть повнолітні громадяни України, підприємства, представники бізнесу, іноземні інвестори.