На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім’я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Витрати на закупівлю та доставлення деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету.

Відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав Уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів і схваливши відповідні розрахунки.

Змінами передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилеглі до зони проведення воєнних (бойових) дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону.

Розподіл субвенції планується здійснювати пропорційно, відповідно до наданих обласними військовими адміністраціями пропозицій.

Реалізація проекту буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562,5 млн грн.