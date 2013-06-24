Не торкайтеся підозрілих предметів на вулиці. Це може бути елемент касетного боєприпасу, що не здетонував.

«Ворог постійно обстрілює Дніпропетровщину касетними боєприпасами. На жаль, через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами в області загинуло 8 людей. Найбільше – підірвалося на елементі від РСЗВ «Торнадо-С», – зазначив Андрій Моторя.

Він наголосив – «касетники» підступні. Можуть не розірватися одразу після «прильоту», а здетонувати протягом 48 годин. Цей час може змінюватися навіть в залежності від температури повітря.

«Вони мають вигляд блискучих циліндрів. Можливо, для когось цікаві. Провокують, взяти в руки, щось відкрутити. Але це дуже небезпечно! Робити таке категорично заборонено», – підкреслив Андрій Моторя.

Фахівець закликав уважно дивитися під ноги. Не ходити до лісосмуг та інших місць, де можуть «ховатися» небезпечні боєприпаси. Якщо побачили підозрілий предмет – в жодному разі не торкатися, не кидати його, не підпалювати. Одразу зателефонувати 101 або 102. До приїзду піротехніків сповістити місцевих про небезпеку.

З початку війни рятувальники знешкодили у Дніпропетровській області понад 4,3 тис боєприпасів.