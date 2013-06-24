Мешканцям прифронтових громад Дніпропетровщини надають дрова безоплатно. Вони – для майже 26 тисяч родин.

«Для мешканців прифронтових територій області діє проєкт з забезпечення безкоштовними дровами. До області вже надійшло понад 750 кубометрів деревини. У 6 громадах Дніпропетровщини вже роздають дрова. До кінця року їх отримають всі 10 громад регіону, що визнані територіями активних бойових дій», – зазначила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.

Це Широківська, Зеленодольська, Мирівська, Марганецька, Нікопольська, Червоногригорівська, Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Покровська громади, наголосила Ольга Горб.

Найперше дрова будуть отримувати люди з інвалідністю, багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, переселенці, які орендують житло, самотні старшого віку, родини, житло яких пошкодили російські загарбники.

Доставка теж безкоштовна.

Щоб отримати деревину, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування та подати письмову заяву. Зібрати пакет документів: копію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку, що підтверджує перебування на цій території.