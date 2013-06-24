Зміцнення відносин з Організацією економічного співробітництва та розвитку завжди було для України одним із ключових пріоритетів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу в публічній дискусії «Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного», що відбувся за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна. Були присутні голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ворог упевнений, що воєнні дії поставлять під загрозу наш економічний розвиток та впровадження реформ. Але у відповідь ми, навпаки, активізуємо наше партнерство з розвиненими країнами та міжнародними організаціями. Статус України як кандидата в ЄС — яскраве того свідчення, — підкреслив Денис Шмигаль. — Україна вже розпочала підготовку плану післявоєнної відбудови. І ми бачимо ОЕСР важливим партнером у процесі нашого відновлення, а приєднання до робочої групи — одним із заходів, які уряд України включає в цей план відновлення».