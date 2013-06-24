Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся в Давосі з президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віце-президенткою з питань політики модерування Монікою Біккерт. Головна тема зустрічі — політика модерування контенту про війну в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

З 24 лютого контент у соцмережах суттєво змінився. З'явилося більше постів про руйнування, жертв та поранених внаслідок повномасштабної війни. Через це багато українських блогерів зіткнулися з проблемою блокування та видалення контенту. Команда Мінцифри майже рік співпрацювала з Meta для вирішення цього питання, звертаючись із запитами переглянути політику модерування контенту відповідно до воєнного стану.

«Соцмережі стали потужним інструментом для донесення правдивої інформації про війну до всього світу. Ми постійно комунікуємо з корпорацією Meta. За час повномасштабного вторгнення компанія допомогла розблокувати сотні сторінок публічних людей у Facebook та Instagram. Ми дуже вдячні компанії за постійну підтримку та співпрацю з нашою командою. Впевнені, що оновлений підхід до модерації українського контенту дасть змогу нашим захисникам, активістам і блогерам висвітлювати правдиву інформацію в соцмережах. Це важливий крок та сигнал для глобальної спільноти про те, що правда за Україною», — зазначив Михайло Федоров.

На час воєнного стану в Україні Meta нещодавно розробила і ухвалила адаптовану політику щодо модерації контенту для коректного висвітлення війни. Поступово це рішення починає діяти. Це дозволить зменшити кількість блокувань акаунтів українців.

Зокрема, Meta виключить з політики блокування полк «Азов». Захисникам та захисницям буде дозволено мати облікові записи на платформі Meta, а контент, опублікований іншими стосовно полку «Азов», більше не буде видалятися. За умови, якщо він не порушує політику Meta.