Реформа децентралізації покликана спростити відносини держави, громад і їхніх мешканців. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація».

Прем’єр-міністр зауважив, що минулого року майже вдвічі було збільшено кількість центрів надання адміністративних послуг і сьогодні їх в Україні майже 900.

«Наша мета — 1500. Людина повинна мати легкий доступ до ЦНАПів, де сьогодні надається понад 130 адміністративних послуг. Цю кількість ми надалі будемо збільшувати та паралельно переводити їх у Дію, аби вони ставали зручнішими», — зазначив Прем’єр-міністр.

Водночас Денис Шмигаль підкреслив, що громади в будь-якому разі продовжать отримувати кошти в межах субвенції на розвиток ЦНАПів. Цього року загальний бюджет програми становить 231 млн грн.