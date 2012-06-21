Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Вік стародавнього каменю вчені оцінюють у 4,6 млрд років. Унікальну знахідку зробив житель Лафборо, співробітник Організації астрофізичних досліджень Східної Англії (EAARO) Дерек Робсон.
Уламок виявили в полі в графстві Глостершир, повідомляється в пресрелізі Університету Лафборо. Вчені вважають, що це найстаріший зі знайдених на планеті метеоритів. Вік осколка фахівці оцінюють у 4,6 млрд років, тоді як Земля утворилася 4,54 млрд років тому.
Вчені дали метеориту ім'я Уінчкомб (Winchcombe) за назвою села, поблизу якого він був знайдений.
Наукове співтовариство вважає, що цей камінь вугільного кольору є фрагментом космічного сміття, що залишилося після формування планет Сонячної системи. На Землю він прибув з пояса астероїдів, який розташований між орбітами Марса і Юпітера.
Космічні камені регулярно проходять крізь атмосферу Землі. Головна цінність таких осколків – вони допомагають більше дізнатися про те, як влаштований Всесвіт. Древній англійський метеорит складається з таких мінералів, як олівін і листові силікати з хондр. За словами вчених він відрізняється від усього, що можна зустріти на Землі.
«Вуглисті хондрити можуть містити органічні сполуки, в тому числі амінокислоти, які є у всіх живих істот. Можливість ідентифікувати і підтвердити присутність таких сполук в матеріалі, який існував до народження Землі, буде важливим кроком до розуміння того, як зародилося життя», – каже директор з астрохімії EAARO Дерек Робсон, який і виявив метеорит.
Вчені сподіваються знайти відповіді на питання про процеси, що відбувалися в ранній Сонячній системі і, можливо, про походження Землі і життя на ній.