Україна потребує інвестицій за кількома напрямами: будівництво, сільське господарство, машинобудування, енергетика, ІТ. Капіталовкладення саме в ці кластери дадуть відчутний ефект в осяжній перспективі. Про це йшлося під час Другого щорічного форуму UkraineInvest «MAKE in UA».

За два останні роки країні вдалося провести стільки системних перетворень, що їх можна порівняти зі зробленим за всі попередні 28 років незалежності. У цьому учасників зібрання переконував Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Ідеться не просто про реформи, а саме про структурні реформи, мета яких полягає у членстві України в ЄС і створенні потужного виробничого хабу в Європі. А успішність перетворень полягає в консолідації зусиль тих, хто їх проводить.

Важливою віхою для українського бізнесу та інвесторів стало ухвалення парламентом закону про державну підтримку інвестиційних проєктів, а урядом — підзаконних актів для його імплементації. Ідеться про ухвалення вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів; порядок взаємодії UkraineInvest як спеціалізованого органу з реалізації та супроводу таких проєктів; вимоги до заявників щодо їхньої фінансової спроможності; методологію розрахунку обсягів державної підтримки для реалізації інвестиційних проєктів. А наступного року Олег Немчінов анонсував ухвалення угоди про оцінки відповідності й прийнятності промислових товарів.

Станом на грудень 2021 року UkraineInvest надає супровід проєктам на суму 1,9 мільярда доларів. Серед них 1,1 мільярда припадає на проєкти у переробній промисловості. По 400 мільйонів доларів — на проєкти в галузі логістики та видобування з подальшою переробкою і збагаченням корисних копалин. Існують проєкти в галузях транспорту й туризму.

Перед країною нині постає багато викликів, констатував Олег Немчінов. «Але ми держава, яка хоче розвиватися», — запевнив урядовець.