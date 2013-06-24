Подальші кроки для інтеграції України в Європейський Союз обговорили під час відеорозмови Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

«Вдячні за рішення Європейської ради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та передусім за лідерство Єврокомісії й вашу особисту підтримку в цьому процесі. Це історичне рішення і для України, і для ЄС, адже наші відносини переходять з політики сусідства до політики розширення. Це відкриває для нас багато нових можливостей», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна рухатиметься за прискореною процедурою в наближенні українського законодавства до законодавства ЄС. Він висловив готовність України рухатися далі задля інтеграції у внутрішній ринок ЄС. Зокрема, наша країна розраховує на укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), приєднання до системи спільного транзиту NCTS, єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA.

Очільник українського уряду подякував Європейському Союзу за рішення про надання макрофінансової допомоги на загальну суму 9 мільярдів євро для фінансування дефіциту бюджету, а також плану довгострокової відбудови нашої країни. Прем’єр-міністр наголосив, що основну частину коштів на відбудову України мають становити конфісковані російські активи, тож закликає партнерів напрацювати відповідне національне законодавство.

Денис Шмигаль і Жозеп Боррель обговорили посилення співпраці в енергетичній галузі, допомогу в розмінуванні українських територій та внесення української частини річки Дунай до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Прем’єр-міністр України закликав ЄС визнати росію країною-терористом, оскільки її армія систематично й у значних масштабах здійснює терористичні акти проти цивільного населення. Він подякував Жозепу Боррелю за його особисту чітку позицію щодо злочинів, які росія скоює в Україні.

Глава уряду підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти рф. «Ми очікуємо сьомого пакета, що в ньому будуть так звані вторинні санкції. Надалі маємо продовжити відключення російських банків від SWIFT, заборонити заходження суден під прапором країн-членів ЄС у російські морські порти, запровадити санкції проти російських криптоактивів, накласти заборону на російські ЗМІ в Європі — це важливо і для України, і для Європи задля уникнення гібридних впливів та дезінформації», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна очікує в нових санкційних пакетах блокування імпорту з росії залізної руди й енергоресурсів, розширення індивідуальних санкцій проти російських чиновників і функціонерів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

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