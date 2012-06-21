Сьогодні, 17 липня, сьома річниця катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою «Бук» з окупованої території Донбасу.

«Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв «Малайзійських авіаліній». Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь», – наголосив Президент Володимир Зеленський.

Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Вона також назвала причетними до транспортування та бойового застосування «Бука» чотирьох осіб.

Суд у Гаазі в березні 2020 року розпочав розгляд справи про збитий літак рейсу МН17.