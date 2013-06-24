До річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та фандрейзингова платформа United24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована в пачки по 200 грамів. Усього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу в мережі «Сільпо», а також онлайн на Rozetka. Увесь прибуток — 465 гривень з кожної пачки — буде спрямовано на закупівлю дронів-камікадзе.

Легендарна Артемсіль допоможе сформувати флотилію дронів для ГУР, повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Найближчим часом угруповання стане на захист нашої країни на всій лінії фронту.

Через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль у квітні 2022 року. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року Артемсіль, яку знають та люблять мільйони українців, остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж.