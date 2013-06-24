Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив Віце-президент компанії Бред Сміт під час зустрічі з Віце-прем’єр-міністром — Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, передає Урядовий портал.

Технічна допомога дасть змогу державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні продовжувати безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

Також під час зустрічі обговорили кураторство над цифровим сектором України і подальшу його реалізацію. Зокрема, в напрямах кіберу, судочинства, митниці, медицини та освіта.

«Ми вважаємо Microsoft справжніми друзями, які готові підтримати нас не просто на словах. З початку повномасштабної війни компанія надала технології, які зіграли вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки даних українців. Microsoft вже надала безоплатні хмарні сервіси до кінця 2022 року і продовжила термін до 2023 року. Також оголосила про нову технологічну допомогу, яка дасть змогу оцифрувати якомога більше державних відомств, зокрема підтримати реформу Державної служби статистики. Тож можу сказати, що Microsoft вже стали частиною революційних змін в Україні», — зазначив Михайло Федоров.

З початку повномасштабної війни сумарна допомога Microsoft становить понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Крім надання можливості користуватися Microsoft Cloud, компанія продовжує підтримувати країну у сфері критично важливої кібербезпеки; підтримувати некомерційні та гуманітарні організації; надає дані та підтримує міжнародні організації, які допомагають Україні та розглядають воєнні злочини проти цивільного населення тощо.

Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії.

«Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проекти. Тож плануємо й надалі укріплювати й розширювати нашу співпрацю», — зазначив Бред Сміт.

Влітку Мінцифри вручила Microsoft «Відзнаку Миру», яку започаткував Президент Володимир Зеленський. Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.