За останні місяці, зокрема, безпосередньо перед вторгненням росії в Україну, щонайменше шість хакерських угруповань, пов'язані з рф, здійснили 237 кібератак проти українських підприємств та державних установ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті компанії Microsoft.

У звіті Microsoft детально і в хронологічному порядку описані кібератаки, за якими спостерігали дослідники Microsoft. У звіті наголошується, що підготовка до проведення кібератак проти України розпочалася ще за рік до повномасштабного вторгнення росії – у березні 2021 року.

Деякі атаки також супроводжувалися широкою шпигунською та розвідувальною діяльністю. Віртуальні напади не лише намагалися деградувати системи інституцій в Україні, а й порушити доступ людей до надійної інформації та критично важливих послуг і спробували похитнути довіру суспільства до керівництва країни.

Експерти наголошують, що використання росією кібератак «як видається, сильно корелює, а іноді й безпосередньо приурочено» до військових операцій, спрямованих на українські служби й установи.

«Деструктивні атаки, які ми спостерігали – їх близько 40, націлені на сотні систем – викликають особливе занепокоєння: 32% деструктивних атак були спрямовані безпосередньо на українські урядові організації на національному, регіональному та міському рівнях. Понад 40% деструктивних атак були спрямовані на організації в критично важливих секторах інфраструктури, які можуть мати негативний вплив… на український уряд, військових, економіку та цивільне населення», - йдеться у доповіді.

Зазначається, що групи безпеки Microsoft тісно співпрацювали з українськими урядовцями та працівниками з кібербезпеки в державних організаціях та приватних підприємствах, щоб виявляти та усувати загрози для українських мереж.

У Microsoft вважають, що кібератаки триватимуть. «Пов’язаним із росією виконавцям можуть доручити розширити свої деструктивні дії за межі України, щоб помститися тим країнам, які вирішують надати більше військової допомоги Україні та вжити більше каральних заходів проти російського уряду у відповідь на агресію», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські військазнищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни світу застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем. Багато компаній оголосили про припинення роботи в росії та вихід зі спільних проєктів.