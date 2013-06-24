Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні 24 жовтня, передає Урядовий портал.

Очільник Уряду зауважив, що Україна працює над мінімізацією військових ризиків для інвесторів. Зокрема, вже налагоджена співпраця з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

«MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо й будемо нарощувати цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україна також розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Денис Шмигаль зауважив, що для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також Урядом подано зміни до закону про так званих «інвестиційних нянь», що розширює коло потенційних інвесторів.

«Преференції які стосувалися проектів від 20 млн євро, тепер будуть розповсюджуватись на проекти від 12 млн євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Денис Шмигаль, Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд доларів: «Інвестиції потрібні Україні для зростання. Але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей».