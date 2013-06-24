У вівторок, 7 лютого, у Верховній Раді відбулися комітетські слухання щодо підтримки агросектору в 2023 році. В обговоренні взяли участь керівництво Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економіки та профільні асоціації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський наголосив, що цього року вся підтримка агросектору спрямована на покращення ліквідності аграріїв. Відповідно, буде продовжено низку програм, які успішно себе зарекомендували в минулому році. Зокрема, знову діятиме програма дотацій від ЄС для малих фермерів, які утримують до 100 корів або мають в обробітку від 1 до 120 га.

«Ця програма працюватиме через платформу Державного аграрного реєстру. Торік Світовий банк на неї виділив 50 млн євро, цього року суму збільшено до 80 млн доларів. Також ми пролонгуємо кредитну програму 5-7-9, яка успішно себе зарекомендувала. Кожен третій аграрій скористався нею через її швидкість та зручність. Це будуть 70 млрд грн нових кредитів під 50% державних гарантій. Важливо, що ми знайшли гроші на компенсацію відсотків за цією програмою, нам допоможе Світовий банк. Сподіваємося, що програма запуститься раніше, ніж це було в минулому році», - зазначив Микола Сольський.

Він додав, що цього року запрацює Фонд часткового гарантування. Це буде додаткове забезпечення під отримання кредиту. Йдеться про 720 млн грн від держави та Світового банку. Кошти будуть доступні для тих, хто має в обробітку до 500 га. Також продовжуватиметься програма зі створення садів та теплиць.

Микола Сольський наголосив, що будуть і нові програми, зокрема від Європейського інвестиційного банку в рамках забезпечення агрокредитів. Крім цього, будуть виділені кошти в розмірі по $50 млн для підтримки агропереробки, а також розвитку виробництва біометану та біоетанолу.

Міністр резюмував, що в цілому підтримка агросектору в 2023-му році має бути кращою, ніж це було минулого року. Він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагали і продовжують підтримувати Україну та українських аграріїв. Це, зокрема, Світовий банк, FAO, USAID, Європейський інвестиційний банк, Європейський Союз, уряди Канади, Німеччини та інші країни.

Профільні асоціації взяли активну участь у дискусії й висловили свої бачення щодо ключових моментів підтримки аграріїв та профільних агрогалузей. Зокрема, було наголошено на першочерговій необхідності розмінувань територій, які перебували під тимчасовою окупацією, та підтримки саме тих аграріїв, які залишаються працювати на цих землях.