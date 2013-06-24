Війна росії проти України стала одним з факторів, що провокує світову продовольчу кризу та загрожує глобальній продовольчій безпеці. Втрати українського агросектору через війну також мають вплив на зростання цін на продовольство. Це підкреслив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час свого виступу у рамках Міжнародного аграрного і продовольчого форуму Конфедерації агровиробників Італії Coldiretti. Про це повідомляє Урядовий портал.

Він подякував партнерам за підтримку й наголосив на важливості об’єднання спільних зусиль задля перешкоджання можливого виникнення голоду у світі.

Також Міністр зазначив, що український агросектор зазнав тяжких втрат через війну. Ключовою проблемою для фермерів залишається дорога логістика та низькі ціни на зерно, які зараз ледве покривають собівартість.

«Наші аграрії зазнавали й зазнають величезних збитків, враховуючи витрати на добрива, пальне та подекуди мільйонні пошкодження їхніх виробництв. Це вже позначилося на посівній кампанії озимих та безпосередньо вплине на показники весняної посівної кампанії», - сказав Микола Сольський.

Попри важкі виклики, спричинені війною, Україна готова й надалі виконувати свої зобов’язання щодо експорту агропродукції та підтримувати бідні країни. Зокрема, в рамках гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

«Спровокована війною криза виходить далеко за межі продовольчої небезпеки і вимагає всебічного реагування та підтримки України. Життя людей - не предмет для торгів», - резюмував Міністр.