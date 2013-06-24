Письменник-сатирик і редактор журналу «Сатирикон» Аркадій Аверченко свого часу, точніше, із 1897 року, жив і працював на Донбасі. Перебуваючи на посаді конторника одного з рудників (так тоді зазвичай звали шахти), він добре вивчив особливості місцевого люду, про що свідчать його оповідання «Блискавка» чи «Увечері». Проте мені здається, що його твір «Оповідання про дзвін» теж написано під враженнями не тільки від тодішньої столиці імперії, а й конкретно від Донеччини та Луганщини.