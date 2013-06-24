Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч із Федеральним Міністром сільського, лісового, регіонального та водного господарства Республіки Австрія Норбертом Тотшнігом. Про це повідомляє Урядовий портал.
Український Міністр подякував Уряду Республіки Австрія за підтримку ініціативи «Grain from Ukraine». На її реалізацію австрійська сторона попередньо анонсувала виділення коштів у розмірі 3,8 млн євро.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан роботи та нагальні потреби українського агросектору. Микола Сольський наголосив на необхідності в додатковій допомозі з боку міжнародних партнерів, аби, зокрема, забезпечити проведення весняної посівної кампанії. За його словами, першочергово аграрії потребують насіннєвого матеріалу. Міністр агрополітики запросив австрійську сторону доєднатися до міжнародних партнерів, які нададуть таку допомогу.
Міністри обмінялися думками щодо можливості надання додаткової підтримки українським аграріям. Сторони домовилися й надалі підтримувати діалог щодо подальшої співпраці.