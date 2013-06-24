Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників ЄС підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної. Про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету Міністрів України та Колегії Єврокомісії, яке вперше відбувається в Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

За словами Миколи Сольського, аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом та добривами. Це дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Насіння та добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України.

Також він зауважив, що українські аграрії зазнають великих збитків, бо ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика. Микола Сольський додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв. Міністр звернувся до представників ЄС з проханням підтримати український АПК.

Окремо він наголосив на проблемі штучного блокування «зернової ініціативи» з боку російських інспекторів та закликав міжнародних партнерів спільно цьому зарадити.