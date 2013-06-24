В Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як йшлося на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економіки України Юлії Свириденко, на сьогодні в цей регіон спрямовані значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів ЗСУ, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучені іноземні оператори. Так, лише від Міноборони в області працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще 9 груп. Від ДСНС в регіоні працюють 7 груп.

Як зазначила під час засідання Юлія Свириденко, аналіз темпів робіт на Миколаївщині, потреб та питань, що виникають під час обстеження та очищення території, допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях.

Водночас Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України підкреслила необхідність прискорити вирішення вже визначених проблем.

«Ми маємо зробити все можливе для вирішення в стислі терміни питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, які підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних та вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет – розмінування сільськогосподарських земель», - зазначила Юлія Свириденко.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування були розглянуті, зокрема, питання:

доопрацювання Плану заходів щодо розмінування земель сільськогосподарського призначення та подання документу Національному органу протимінної діяльності на затвердження;

стану виконання робіт з гуманітарного розмінування в окремих регіонах України;

удосконалення нормативно-правової бази з метою прискорення розмінування, а також усунення перешкод по залученню в процес приватних та міжнародних операторів;

використання вибухових та піротехнічних матеріалів неурядовими операторами протимінної діяльності тощо.

За попередніми оцінками, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель сільгосппризначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.