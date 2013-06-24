18 лютого відбувся онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України», що у Миколаєві. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

За право власності на об’єкт приватизації на прозорих торгах боролися 2 учасника, які в ході аукціону збільшили ціну продажу зі стартової 19 767 000 грн до 23 620 700,02 грн.

Переможець торгів тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України», вважатиметься завершеним.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає підприємство, на балансі якого налічується 10984,6 м² нерухомості, зокрема нежитлові приміщення та база відпочинку “Наука”. Також, у власності заводу є два транспортні засоби. Загальна площа 5 земельних ділянок, на яких розташований актив, становить 3,2473 га.