Із початку чинності урядової програми «Доступні кредити 5—7—9%» (лютий 2020 року) банки видали підприємцям 46,8 тисячі кредитів на 138 мільярдів гривень. За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 456 мільйонів гривень, банки уклали 96 кредитних угод.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 59,7 мільярда гривень та на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 28,7 мільярда гривень. На антивоєнні цілі було видано 18,6 мільярда, на інвестиційні — 11 мільярдів гривень. Аграрії отримали 19,4 мільярда кредитних коштів, торговельні компанії — 972,6 мільйона гривень.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві (51%), торгівлі та виробництва (24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 43 банки, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (19,4 тисячі), Ощадбанк (6,7 тисячі) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,1 тисячі).