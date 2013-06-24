Україна належить до п’ятірки світових експортерів меду. Пасіки до війни були зареєстровані в кожній області нашої держави – їх налічувалося понад 45 тис. Бджолосімей – більш ніж 2 млн. Війна порушила плани бджолярів, але незважаючи на неї, наразі активно триває підготовка до сезону медозбору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінагрополітики підготувало детальні рекомендації, як в умовах воєнного стану діяти пасічникам.

1. Реєстрація, розміщення пасіки та вжиття заходів щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків с/г угідь пестицидами.

Порядок реєстрації, розміщення пасік в умовах воєнного часу не змінився. Із порядком реєстрації можна детально ознайомитися на порталі Дія.

Пасічники мають отримати ветеринарно-санітарний паспорт пасіки – для цього треба надіслати письмове звернення до територіального управління Держпродспоживслужби. У цей паспорт на постійній основі слід вносити дані про клінічний огляд бджіл та контроль хвороб.

Держпродспоживслужбу – інформувати про всі зміни в роботі паски.

2. Перевезення (кочівля) пасіки.

Під час обробітку с/г культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів.

Попередньо необхідно визначити кількість бджолиних сімей, які підлягають перевезенню. У державній лікарні ветеринарної медицини району – підтвердити благополуччя району щодо карантинних хвороб бджіл, з’ясувати ветеринарно-санітарний стан місцевих пасік і джерел водопостачання та можливість перевезення на медозбір і запилення. Також отримати власне дозвіл на перевезення бджолосімей, медозбір і запилення – ветеринарне свідоцтво за формою №1.

Крім того, господар пасіки повинен отримати письмове запрошення від господарства на запилення культур, а також довідку від сільського голови про дозвіл на розміщення пасіки. Тільки тоді можна починати перевозити пасіку.

Після прибуття в район медозбору для запилення бджоляр зобов’язаний пред’явити в орган державної ветеринарної медицини району (міста) ветеринарне свідоцтво і ветеринарно-санітарний паспорт пасік.

Міжобласні перевезення проводяться за узгодженням із відповідними головними управліннями Держпродспоживслужби областей.

Якщо процес перевезення (кочівлі) припадає на комендантську годину, про це обов’язково слід повідомити відповідну військову адміністрацію та поліцію. Адже в комендантський час не можна перебувати на вулиці без відповідного дозволу на переміщення транспортних засобів.

Перевезення (кочівлю) пасіки треба погоджувати з обласними військовими адміністраціями. Так, вони мають володіти даними про місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); час та дату запланованого прибуття та виїзду; кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки; а також мати контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи.

Мінагрополітики закликає пасічників максимально точно слідувати інструкціям, аби убезпечити бджіл від отруєння та загибелі, а також налагодити комунікацію з територіальними громадами, обласними військовими адміністраціями, поліцейськими, фермерами, приватними господарями, щоб узгодити між собою всі дії, необхідні для оперативної ізоляції бджіл та вирішення інших нагальних питань у сфері бджільництва.

ДОВІДКА

Уряд наразі реалізує програму з релокації українських підприємств, які перебувають у зоні активних бойових дій. Бізнес може отримати допомогу в переміщенні свого обладнання на безпечні території, пошуку виробничих приміщень та розселенні працівників.

Наразі із зони бойових дій уже переміщено 98 підприємств. 48 компаній відновили свою роботу на новому місці, ще 50 – на етапі транспортування. Триває прийом заявок від бізнесу, який має намір перевезти потужності. Скористатися програмою може будь-яке підприємство, розташоване в зоні ризику та активних бойових дій.