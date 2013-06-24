За останній тиждень ще три агровиробники з Полтавщини, Львівщини та Волині приєдналися до урядової програми «єРобота» зі створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Всього Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало 25 наказів щодо надання грантів на загальну суму – 109 448 000 грн.Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Аграрії із 11-ти регіонів України (Одеський, Полтавський, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Волинський, Чернівецький, Закарпатський, Черкаський, Рівненський, Хмельницький) на своїх господарствах вирощуватимуть ягоди та яблунево-грушеві сади. Площі угідь варіюються від 1,34 до 25 га. Загальна площа – 346,85 га. Суми грантів залежно від площі становлять від 360 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача.

Станом на 9 вересня 2022 року до Мінагрополітики від Ощадбанку надійшли 79 заявок, з них – 25 погоджено, 28 отримали відмову, 8 проектів – у стадії опрацювання, 18 відправлено на доопрацювання документів.

Нагадаємо, що основною умовою для учасників програми є створення робочих місць згідно з умов Порядку. Крім того, Програма передбачає співфінансування: від 30 % власних коштів забезпечує її учасник, а 70 % – держава. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які пов’язані з погодженим проектом висадки насадженью.

Довідково: у червні КМУ започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.

Мінагрополітики курує з них два напрями, які стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

Кожну заявку Мінагрополітики опрацьовує протягом 10 робочих днів після надходження від Ощадбанку.

За умовами кожної з програм, учасник зобов’язується вести діяльність не менше 5 років, сплачувати податки в бюджет, а також створити визначену кількість робочих місць.