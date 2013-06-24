Міністерство аграрної політики та продовольства України видало перші чотири накази про надання гранту для закладки садів та ягідників на загальну суму 16,8 млн гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, гранти отримають ТОВ «Бонелет» (Одеська обл.), ТОВ «Сад Переяслава» (Київська обл.), ТОВ «Органік Захід-груп» (Львівська обл.), ФГ «Житні лани» (Івано-Франківська обл.).

За останній місяць Ощадбанк опрацював заявки від 61-го агропідприємства і в результаті передав на розгляд Мінагрополітики 40 із них: 33 – на розвиток садівництва, 7 – теплиць. Робочі групи Міністерства вже опрацювали 23 заявки і за чотирма вищезгаданими погодили надання гранту. Наразі на розгляді перебуває ще 1 заявка на отримання гранту для створення або розвитку тепличного господарства та 16 – на закладку саду.

Як розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, гранти з теплиць дозволяють агропідприємцям залучити до 7 млн грн, під закладку садів – до 10 млн грн. А загалом на програму держава виділить 16 млрд грн.

«Так в умовах війни Уряд закладає надійну платформу для підтримки економіки, яка дасть поштовх збереженню і створенню робочих місць, сплаті податків у державну казну. Агро завжди було драйвером розвитку української економіки. І сьогодні, у час постійних викликів для нашої країни час, саме ця галузь може і готова стати основою для розвитку малого й середнього підприємництва в Україні», – зазначив він.

Нагадаємо, у червні КМУ започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.

Міністерство аграрної політики та продовольства України курує з них два напрями, які стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (та тепличного господарства.

Кожну заявку Мінагрополітики опрацьовує протягом 10 робочих днів після надходження від Ощаду.

За умовами кожної з програм учасник зобов’язується вести діяльність не менше 5 років, сплачувати податки в бюджет, а також створити визначену кількість робочих місць.