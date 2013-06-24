Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький презентував основні положення проекту Закону про державне регулювання сфери захисту рослин (реєстр. № 8340 від 09.01.2023) на сьогоднішньому засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Документ спрямований на те, щоб консолідувати розпорошене законодавство в один закон; надати сфері захисту рослин сучасного європейського регулювання; по максимуму її цифровізувати та дерегувалювати; вирішити проблеми з обігом засобів захисту рослин. Також удосконалюється захист території нашої держави від шкідливих організмів. Крім того, його норми встановлюють додатковий захист для бджіл.

Дерегуляція

У напрямі демонополізації та дерегуляції передбачено прозорі та чіткі механізми делегування на:

• видачу паспортів рослини;

• здійснення техогляду обладнання для застосування ЗЗР;

• навчання щодо поводження з ЗЗР;

• здійснення лабораторних досліджень;

• маркування дерев’яного пакувального матеріалу.

Скасовується карантинний сертифікат та за прикладом ЄС запроваджується паспорт рослини для простежуваності при її переміщенні територією України.

Система державного контролю буде комплексною (по всьому ланцюгу обігу рослин, насіння і ЗЗР); прозорою (всі оператори ринку зареєстровані і підконтрольні); з ризик-орієнтованим підходом (ефективна, без надлишкових перевірок бізнесу).

Передбачено створення інформаційнотелекомунікаційної системи для обробки та автоматизованого обміну даними щодо державного контролю.

Імпортний контроль

Законопроектом також пропонується змінити підходи до контролю на кордоні при імпорті рослин, насіння та ЗЗР, аби його осучаснити, посилити та привести у відповідність до правил ЄС.

Обіг засобів захист рослин

Запроваджується обов’язковий облік та звітність щодо обігу й застосування ЗЗР. Буде створено електронну систему завчасного сповіщення про застосування ЗЗР.

Крім того, законопроект створює можливість виявити та відреагувати на фальсифіковані ЗЗР на будь-якому етапі їх обігу.

До обладнання для застосування ЗЗР, що понад п’ять років, як введене в експлуатацію, буде застосовуватися обов’язковий техогляд.

Також проект закону вводить заборону на авіаційний метод внесення ЗЗР, крім окремих чітко визначених випадків та обов’язкового отримання дозволу на це.

Врегульовується можливість внесення ЗЗР дронами.

«Законопроект № 8340 перезавантажує сферу захисту рослин. Він одночасно матиме позитивний вплив і на фітосанітарну безпеку, і на ведення бізнесу та створення для нього нових можливостей, і на розвиток технологій, і в цілому на здоров’я рослин та людей. Важливою стратегією документа є ідентичне з ЄС регулювання цієї галузі і державний контроль, що спростить українським аграріям вихід на зовнішні ринки», – резюмував Тарас Висоцький