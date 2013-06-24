Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, визначатиме перелік об’єктів критичної інфраструктури сектору харчової промисловості та агропромислового комплексу. Вже створена робоча група з ідентифікації та категоризації підприємств та розпочато прийом заявок. Документи із супровідним листом можна надсилати на поштову адресу Міністерства аграрної політики чи на електронну скриньку. Про це заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик розповів в ефірі «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ», передає прес-офіс Мінагрополітики.

Належність до критичної інфраструктури підприємств визначатимуть, зокрема, за такими критеріями:

належність підприємства до певного сектору;

кількість людей, яких забезпечує підприємство;

негативний вплив на інші сектори в разі відсутності енергопостачання;

зв’язок з іншими об’єктами критичної інфраструктури.

«Ми розуміємо, в якій складній ситуації наразі перебувають підприємства, в тому числі й аграрного сектору, і які наслідки можуть бути в разі зупинки підприємств харчової промисловості. Тому Міністерством оперативно створено робочу групу. Її перше засідання відбудеться вже 27 грудня», - зазначив Денис Башлик.

За його словами, після розгляду заявки суб’єктів господарювання, у разі позитивного рішення робочої групи, відповідний акт передається до центрального органу.

Статус об’єкта критичної інфраструктури може надавати пріоритетність у забезпеченні електроенергією та впливати на бронювання військовозобов’язаних працівників.

«Ми шукаємо ефективні механізми державної підтримки для агросектору, залучаємо міжнародну допомогу у вигляді забезпечення генераторами, докладаємо усіх зусиль, щоб мінімізувати проблеми, які виникають через дефіцит енергоносіїв», - резюмував заступник Міністра.

З повним алгоритмом дій для подачі заявок можна ознайомитись на ресурсах Міністерства аграрної політики та продоводльства України.