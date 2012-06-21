За головуванням першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького пройшло онлайн-засідання робочої групи з питань сприяння розвитку галузі виноградарства та виноробства.

Під час обговорення було розглянуто питання щодо використання географічного зазначення «Коньяк», перегляд ставки акцизного податку на ігристі вина, розширення виноградних зон України та про умови видачі сертифікатів VI-1.

Як зазначив Тарас Висоцький, галузі виноградарства та виноробства важливі для економіки України з точки зору створення додаткових робочих місць, формування продукції з доданою вартістю, та можливості презентації бренду України через експорт якісної продукції на міжнародні ринки. Окрім членів робочої групи до обговорення долучилися представники Міністерства фінансів України, Державної податкової служби, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

«Міністерство продовжить підтримку галузі виноградарства та виноробства, зокрема на міжнародному рівні, в частині захисту історичного права використовувати назву продукції, яку історично виробляли в Україні», — наголосив Тарас Висоцький.

Під час онлайн-зустрічі учасники обговорили інструменти стимулювання збільшення виробництва продукції та позитивний економічний ефект, зокрема збільшення надходження податків, таких як ПДФО від заробітної плати. Також зазначили необхідність застосування більш ліберального європейського підходу до нарахування акцизу на ігристі вина та медові напої. Представники Мінагрополітики надали роз’яснення щодо процедури сертифікації продукції з метою виходу на міжнародні ринки, повідомляє пресслужба відомства.