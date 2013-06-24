20 лютого відбулося чергове засідання Ради з національної інфраструктури геопросторових даних під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Члени Ради підбили підсумки основних результатів роботи за 2022 рік та окреслили стратегічні плани на майбутнє. Зокрема, було презентовано розроблений функціонал геопорталу пілотного проекту НІГД та інструменти геопорталу для ухвалення управлінських рішень на основі реальних даних.

Так, станом на сьогодні в НІГД (Національна інфраструктура геопросторових даних) зареєстровано 2388 користувачів. Там представлено 12 ЦОВВів та 14 ОДА/ОВА. На геопорталі зереєструвалося 732 територіальні громади. Серед топ-5 областей – Вінницька, Одеська, Закарпатська, Полтавська, Житомирська області.

Як підкреслив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, це високий показник, але не 100-відсотковий. Тож на сьогодні важливо забезпечити повну реєстрацію держателів геопросторових даних, а також реєстрацію метаданих на вже наявні набори даних.

«НІГД – наступна еволюція розвитку кадастру. Органам державної влади, місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій важливо розвивати власні геопортали та сервіси. Це створить потрібну Україні повноцінну та ефективну геопростору екосистему», – підкреслив він.

За підсумками 2022 року завдяки сприянню Програми USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО було завершено розробку технічного завдання на національний геопортал, який є першочерговим етапом для переходу від пілотної до промислової версії геопорталу.

Крім цього, значна увага приділялася розвитку методичної підтримки і співпраці з держателями геоданих. Також було запроваджено спеціальний функціонал щодо реєстрації та верифікації держателів і виробників на НІГД.

На сьогодні повністю завершено нормативно-правове забезпечення НІГД, а розробка методичних документів триває постійно.

Незважаючи на пілотний статус національного геопорталу НІГД, Держгеокадастр спільно з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії імплементували низку інструментів для практичного використання геопросторових даних (Use Case), які вже дозволяють зареєстрованим користувачам відчути переваги роботи з геопорталом.

Для розуміння, Use Case – це перелік дій, за якими користувач взаємодіє з геопорталом для виконання будь-якої дії та досягнення мети. Його основна мета – продемонструвати, яким чином геопортал НІГД можна вже використовувати для ухвалення рішень та ефективного управління територіями.

Наразі у пілотному проекті геопорталу реалізовано декілька кейсів, які поділяються на дві групи: це інформація на всю територію України (адміністративно-територіальний устрій, межі земельних ділянок, пункти незламності тощо), а також геопросторовий аналіз за обраним параметром (паспорти громад).

Держгеокадастр продовжить роботу з органами місцевого самоврядування щодо реєстрації на геопорталі пілотного проекту НІГД (nsdi.gov.ua) та підключення наявних наборів геопросторових даних та метаданих.

Крім того, план на найближчу перспективу – розробка сертифікацій для створення/оновлення Базової державної топографічної карти; розробка специфікацій для тематичних геопросторових даних; підключення та інтеграція геопросторових даних до національного геопорталу тощо.