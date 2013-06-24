22 листопада 2022 року Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2022 року № 752, яким затверджено Форми та правила видачі ветеринарних рецептів. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Наказ розроблено відповідно до частини десятої статті 77 Закону України від 04 лютого 2021 року № 1206 «Про ветеринарну медицину». Мета – імплементувати вимоги Регламенту (ЄС) 2019/6 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року щодо ветеринарних лікарських засобів та скасування Директиви 2001/82/ЄC.

Обіг ветеринарних лікарських засобів відповідно до вимог Закону про ветеринарну медицину вимагає видачу ветеринарних рецептів, якщо відповідна вимога зазначена в рішенні про його державну реєстрацію.

Крім того, частиною другою статті 77 вказаного Закону визначено перелік ветеринарних лікарських засобів, які відпускаються за ветеринарним рецептом.

Ветеринарний рецепт видає ліцензований ветеринарний лікар або ветлікар ліцензованого закладу ветеринарної медицини. У випадках, визначених Законом, ветеринарні рецепти можуть також видаватися іншими спеціалістами ветеринарної медицини (крім протимікробних ветеринарних лікарських засобів або інших ветеринарних лікарських засобів, що вимагають попереднього точного діагнозу лікаря).

Ветеринарний рецепт видається тільки після клінічного огляду та/або здійснення інших діагностичних заходів, достатніх для визначення стану здоров’я тварини чи групи тварин.

Ухвалення цього наказу сприятиме посиленню контролю за обігом та використанням ветеринарних лікарських засобів, забезпечить гармонізацію ветеринарного законодавства України з вимогами права Європейського Союзу та дозволить мінімізувати можливі випадки неякісного лікування та/або профілактики хвороб тварин.