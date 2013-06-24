Цифрове середовище стало невід'ємною складовою життя людини і суспільства, але під час війни спостерігається підвищена вразливість користувача. У цьому контексті дуже важливо підтримувати безпеку і стійкість нашого цифрового простору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні Мінцифри та національний проект Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захистити себе від онлайн-загроз.

Ресурс Nadiyno має підвищити цифрову грамотність і подолати актуальні онлайн-загрози громадян. На платформі можна знайти поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії та інших фахівців з цифрової безпеки — у чаті або через форму-звернення. Поки що ресурс працює в тестовому режимі.

Однією з важливих переваг проекту є те, що жителі тимчасово окупованих територій України також можуть отримати цінні поради від фахівців Nadiyno. Також на сайті є рекомендації, що стануть їм у пригоді. Наприклад, які месенджери варто обрати, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.

Платформа Nadiyno створена в межах проекту «Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україн» від ГО «Інтерньюз-Україна», що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (GAC) через канадську неприбуткову організацію eQualitie Inc. Інформаційними партнерами платформи стали Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія.Цифрова освіта.