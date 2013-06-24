Заступник Міністра цифрової трансформації з питань Євроінтеграції Валерія Іонан вручила генеральному директору DIGITALEUROPE Сесілії Бонефельд-Даль нагороду Ukraine Peace Prize у межах конференції Masters of Digital, де обговорювали важливі питання цифровізації та, зокрема, ініціативу #LaptopsForUkraine від Єврокомісії, DIGITALEUROPE та Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Валерія Іонан разом із Сесілією Бонефельд-Даль розповіли про ініціативу #LaptopsForUkraine на щорічній флагманській конференції DIGITALEUROPE Masters of Digital, яка відбулася 8-9 березня у Брюсселі.

Також на заході презентували звіт THE DIGITAL FRONT LINE: 15 actions to boost Europe’s Digital Resilience про підвищення цифрової стійкості в Європі.

Кампанія #LaptopsForUkraine започаткована 1 грудня 2022 року. Мета кампанії — зібрати понад 50 000 ноутбуків, планшетів і смартфонів, щоб допомогти студентам, медсестрам та держслужбовцям України працювати, вчитися та мати доступ до інтернету.

«Україна потребує відновлення деокупованих та постраждалих від російської агресії регіонів країни. Для того, щоб відновити технічну інфраструктуру, Єврокомісією, асоціацією DIGITALEUROPE та Мінцифри був ініційований проект Laptops For Ukraine. Громадяни України, зокрема, студенти, школярі, медики, а також держслужбовці, гостро потребують засобів зв’язку та техніки, що були пошкоджені, щоб продовжувати навчатися, працювати та надавати послуги іншим українцям. Проект Laptops For Ukraine дає закрити певну частину цих потреб», — коментує Валерія Іонан.

З початку повномасштабного вторгнення завдяки Єврокомісії та DIGITALEUROPE через механізм цивільного захисту закладам охорони здоров'я та навчальним закладам було передано понад 12 000 пристроїв.

А з початку діяльності проекту #LaptopsForUkraine зібрано понад 13 000 пристроїв від приватних компаній та фізичних осіб. Нові та вживані пристрої найближчим часом будуть відправлені в Україну та розподілені центральними органами влади відповідно до їх заявок та потреб. Зокрема, зазначену техніку буде розподілено між закладами освіти та закладами охорони здоров'я, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

«Для нас усіх життєво важливо об’єднати зусилля та стати на захист України та її народу, який героїчно бореться за свободу. Наша співпраця з Міністерством цифрової трансформації України та Європейською Комісією є свідченням того, що підтримка країни приватним сектором може бути критично важливою під час війни в Україні. Ми готові взяти на себе провідну роль у будь-яких зусиллях із реконструкції, щоб допомогти українському цифровому сектору стати на ноги. Тим часом наша кампанія LaptopsForUkraine триватиме, тому що потреби України сьогодні більші, ніж коли-небудь», — зауважила Сесілія Бонефельд-Даль, генеральний директор DIGITALEUROPE.

Наразі працюють 16 хабів збору техніки у Бельгії, Німеччині, Румунії, Франції, Чехії, Словенії, Іспанії, Литві, Угорщині та Естонії, і їх кількість зростає.

Європейська комісія та торговельна асоціація DIGITALEUROPE за підтримки Мінцифри ініціювали проект Laptops for Ukraine для жителів ЄС. Проект допоможе встановити зв’язок між європейцями та українцями, щоб забезпечити гаджетами школи, лікарні та державні адміністрації у постраждалих від війни регіонах України. Портал laptopsforukraine.com створено за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.