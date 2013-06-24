Мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa запустили акселераційну програму «Відважна» для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес, або мріють стартувати власну справу. Жінки-підприємниці запрошуються до подачі заявок на проект. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розвиток українського підприємництва — один з пріоритетних напрямів Мінцифри. Саме тому проект Дія.Бізнес уже 3 роки допомагає українцям і українкам розвивати власні справи. Під час повномасштабного вторгнення проект продовжує створювати нові ініціативи та можливості для підприємців. Одна з них – акселераційна програма «Відважна». Проект об'єднує в одну спільноту 5 тисяч підприємиць і допоможе отримати нові ресурси для масштабування власної справи. Продовжуємо будувати країну підприємців», — поділився Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Підтримка жінок-підприємиць завжди була одним з пріоритетних напрямів нашої роботи. Ще більшого значення вона набуває зараз. Адже в умовах ескалації та невизначеності на плечі наших підприємиць лягає додатковий економічний тягар. Побудова бізнесу в таких умовах потребує надзвичайної відваги і ми точно знаємо, що в українок вона є. Вони не зупиняються, планують та розвивають власні проекти. І ми разом з партнерами прагнемо підтримати кожну таку ініціативу, тому стартуємо візійний жіночій акселератор «Відважна». Це не просто навчальна програма, це — платформа для партнерства та нетворкінгу, інклюзивне ком’юніті, кожна його учасниця зможе створити та зміцнити власний бізнес», — зауважила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Підприємиці зможуть обрати зручний для себе спосіб участі: онлайн чи офлайн. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Серійні воркшопи для учасниць підготували представники Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board, Klopotenko, засновниці українських брендів GASANOVA, Cover та інших.

Спікери розкажуть, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну на продукт, системно будувати сервіс, надійні партнерства та загалом – масштабуватися. До участі запрошуються як початківці, так і ті, хто вже керує власним малим чи середнім бізнесом.

Онлайн формат передбачає участь 5 тисяч жінок незалежно від локації, досвіду чи етапу розвитку бізнесу. Щоб долучитися до програми достатньо заповнити реєстраційну форму на сайті.

Офлайн формат передбачає попередній конкурсний відбір на основі заповнених реєстраційних форм (детальні правила для участі доступні на сайті). Навчання проходитиме в малих групах (8-16 людей) на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес і включатиме в себе офлайн-сесії з експертами та менторами, практичні семінари та домашню роботу.

Під час презентації акселератора, віце-президентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва зазначила: «Компанія Visa уже багато років реалізовує ініціативи, спрямовані на підтримку жінок-підприємниць на їхньому професійному шляху. Нині ж, в умовах глибокої кризи в українській економіці, цей шлях став особливо тернистим. Саме тому для нас стало честю співпрацювати з нашими партнерами з Дія.Бізнес і надати спонсорську підтримку візійному жіночому акселератору. Дані останнього опитування серед власниць бізнесу в регіоні Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу свідчать, що 85% підприємниць готові стати частиною спільноти, в якій зможуть обмінюватися досвідом із іншими жінками-лідерками. Віримо, що наш із партнерами проект стане саме такою спільнотою, що об’єднає відданих своїй справі однодумиць та надихне їх на нові звершення. Адже сила жіночих спільнот може перевернути світ».

Як отримати максимум від участі в акселераторі?

- Запітчити журі свій бізнес-проект.

За результатами проходження офлайн-програми буде сформовано рейтинг учасниць. 10 учасниць зможуть представити свої проекти журі. Ще дві компанії будуть обрані серед тих, хто пройшов онлайн-навчання. Для цього потрібно надіслати мотиваційний лист та розроблений бізнес-план після завершення останнього модулю програми.

- Поборотись за грант .

Два найкращі проекти у номінаціях «Дебютантка» та «Візіонерка» отримають по $5000 цільової фінансової допомоги в рамках програми She’s Next Empowered by Visa для впровадження бізнес-ініціатив.

Програма буде актуальною жінкам, які:

- Нещодавно стартували свій мікро- чи малий бізнес, мають стартап з наявним прототипом продукту або послуги.

- Очолюють мікро- чи малий бізнес, мають бізнес-план, але шукають можливості для зростання, експорту, виходу у нові сегменти.

- Хочуть створити бізнес, мають ідею, але не знають, із чого почати.

- Навчаються в університеті та/або представляють жіночу студентську команду, з якою готові працювати над розвитком бізнес-ідеї.

Реєстрація на програму за лінком: https://www.vidvazhna.com.ua.

Програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Дедлайн подачі заявок на участь 10 березня. Результати обробки заявок: 13 березня. Старт та тривалість навчальної програми: березень-червень 2023 року. Відбір та презентація проектів перед журі: 16 червня.

Медіапартнери проекту: Економічна правда, DEV, SPEKA, BIT.UA,Vector. Інформаційний партнер: Projector creative & Tech Foundation.