Команда Мінцифри разом з партнерами запускає масштабний проект на підтримку українських школярів. У межах ініціативи школи, зруйновані внаслідок бойових дій, отримають 5 тисяч Apple iPad, щоб діти змогли продовжити навчання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Освітні ініціативи – один із пріоритетів Мінцифри. Наша команда регулярно запускає проекти, які дають змогу дітям не переривати навчальний процес навіть під час повномасштабної війни. Зараз спільно з партнерами реалізовуємо новий проект, в межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad.

«Цифровізація сфери освіти та технологічні рішення допомагають продовжувати навчальний процес навіть попри повномасштабну війну. Нам треба конкурувати у світі, і тому розвивати освіту. У нас немає іншого варіанту, як йти шляхом розвитку – боротися за людський капітал, за інновації, за найзручнішу країну у світі», – зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення. 23 грудня 451 школярів у Бучанському районі Київської області вже отримали сучасні девайси з комплектом навчальних програм.

Це дозволить учням здобувати сучасну та якісну освіту з будь-якого куточка України. Окрім цього, українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, що дасть змогу інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

Реалізація проекту стала можливою завдяки синергії зусиль та можливостей партнерів: Міжнародної компанії ASBISc Enterprises, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства Освіти і Науки України, НГО «7Fields».