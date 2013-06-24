Зовсім скоро в застосунку Дія розпочнеться бета-тест програми доступного кредитування єОселя для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. У застосунку можна буде подати заяву про отримання державної пільгової іпотеки. Про це повідомляє Урядовий портал.

єОселя — це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% — для всіх інших категорій. Отримати державний пільговий кредит можна навіть під час війни. Адже багато українців втратили домівки через повномасштабне вторгнення, і зараз їм необхідно якомога швидше отримати нове житло. Тому держава пропонує зробити це за найбільш вигідними умовами.

Умови кредитування за програмою єОселя:

пільгова відсоткова ставка;

максимальний термін кредитування — до 20 років;

мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

У застосунку Дія можна буде подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Майже всі дані підтягнуться з реєстрів. Також ви можете подати заяву як в один банк-учасник програми, так і одразу в декілька. Завдяки цьому економите час на подання, адже одна й та сама заява надходить в обрані банки одночасно.

Програма єОселя складається з двох етапів:

Кредити під 3% для пільгових категорій, що підпадають під програму, — військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Кредити під 7% для ветеранів війни та їхніх сімей, ВПО, інших громадян України, які відповідають вимогам програми. Старт другого етапу програми — 1 січня 2023 року.

Якщо ви військовий, медик, педагог або науковець долучайтеся до бета-тесту. Кожна заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжні. З ними можна буде далі співпрацювати з обраним банком та отримати іпотеку за відповідності всім вимогам програми.

Долучитися до бета-тесту можна, якщо:

ви належите до однієї з пільгових категорій, що підпадають під програму;

не володієте житлом площею більше ніж 52,5 кв. м. + додатково 21 кв. м на кожного члена сімʼї;

не маєте інших пільгових іпотек.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».