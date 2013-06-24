У Міндовкілля відбулася робоча зустріч з працівниками національних природних парків та заповідників, де обговорили підвищення ефективності управління природоохоронними територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, інформаційної політики в установах ПЗФ, запровадження електронного квитка, розвитку екотуризму. Про це повідомляє Урядовий портал.

Позицію Міндовкілля з цих питань представили перший заступник Міністра Руслан Гречаник, радник Міністра Тетяна Тимочко та директор Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Едуард Арустамян.

Учасники розглянули законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління природоохоронними територіями та об’єктами природно-заповідного фонду». Едуард Арустамян звернув увагу на те, що у тексті законопроекту було враховано частину пропозицій, які надійшли до тексту документа. Нагадаємо, що з повним текстом проекту закону можна ознайомитися на сайті Міндовкілля.

На нараді також був презентований досвід Карпатського біосферного заповідника та НПП «Дністровський каньйон» щодо запровадження електронного квитка для відвідувачів нацпарків та заповідників.

Серед іншого, учасники обговорили впровадження єдиного електронного обліку деревини у місцях виконання робіт із заготівлі деревини відповідно до положень українського законодавства.

Також йшлося про важливість дотримання установами ПЗФ єдиного візуального стилю та посилення комунікації із науковими установами, громадськими організаціями, місцевими громадами та міжнародними організаціями.