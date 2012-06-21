З 1 травня наступного року ціна на газ для населення буде ринковою. Тобто це буде повноцінний ринок. Таке твердження оприлюднив на відомчому брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Він заспокоїв тих громадян, які не зможуть платити за ринковими тарифами: вони одержать відповідну підтримку від держави. Тож гарантована ціна на блакитне паливо збережеться лише до кінця квітня.

«Ми вже прийшли до цін для населення, які близькі до ринку. У даному разі важливим елементом діяльності уряду є створення ефективних ринків і відсутність перехресного субсидування. Тим споживачам, які потребують допомоги від держави, буде забезпечено субсидію», — додав урядовець.

Споживачі отримають можливість відмовитися від страхової ціни на газ 6,96 гривні за кубометр (вона не враховує транспортування й тарифу на розподіл), яку пропонує уряд на період січень — квітень 2020 року. «У споживача буде можливість вийти з цієї пропозиції уряду. Ми вважаємо, що до нового року буде чітко визначено дати, коли споживач за своїм бажанням зможе вийти й вирішити для себе: брати чи не брати ризики того, чи буде підписано договір на транзит», — цитує УНІАН слова міністра.

У разі укладання транзитного контракту ціни на газ можуть опуститися нижче від страхової ціни, а в разі непідписання — істотно перевищити страхову вартість. Тому Олексій Оржель сподівається, що черговий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом відбудеться 5 грудня.

«Але при цьому дві сторони (українська та європейська) готові будь-якої миті», — уточнив посадовець. Сторони вже провели технічні консультації. Найближчим часом переговори мають перейти в конструктивне русло.

За умови припинення транзиту російського газу основним технічним ризиком стане складність із прокачуванням газотранспортної системи в найхолодніші дні лютого-березня 2020 року за пікових навантажень, коли зменшиться тиск у підземних газосховищах. Профільний міністр не полишає оптимізму щодо абсолютно спокійного проходження холодної пори року.

«Я практично впевнений, що і російська сторона абсолютно зацікавлена в тому, щоб підписати договір на транспортування, щоб такий вид палива, як газ, не втрачав свою репутацію в Європі і була стабільність поставок у Європу», — наголосив Олексій Оржель.

Прокоментував він і рішення уряду про зміну керівництва всіх стратегічних державних підприємств і перезавантаження їхніх наглядових рад. «Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів для всіх стратегічних підприємств. Тобто це питання не однієї компанії або якихось стосунків між міністром або керівником компанії. Таке рішення стосується перезавантаження наглядових рад і керівників стратегічних підприємств, — розповів урядовець. — Щодо кожного з цих підприємств є певні позиції. Виходячи з їх ефективності, ефективності використання коштів, а також інформації про зловживання з боку керівників, зокрема зі ЗМІ».

Із запропонованих кандидатур на конкурси запропоновано лише кваліфікованих людей. «Це рішення дає змогу тій самій людині брати участь у конкурсі. Виходячи з наявних пропозицій, я запевняю, що атомна галузь буде абсолютно стабільною. Нами на час виконання обов`язків пропонуються люди, які є абсолютними професіоналами, що користуються максимальним авторитетом. Жодних людей зі сторони не планується. Безпека атомних блоків — це пріоритет міністерства», — запевнив міністр.

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