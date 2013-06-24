Спільна координація проектів та залучення інвестицій для відновлення України стали ключовою темою зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з Регіональним віце-президентом Світового Банку Анною Б’єрде. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд України тісно співпрацює з країнами-донорами, Європейською Комісією та Світовим Банком для забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки, покриття дефіциту бюджету, розвитку приватного сектору. Ми очікуємо на залучення $3,1 мдрд. дол., які мобілізують більше ніж $18 млрд. дол. для економіки України. Ми звертаємось до наших іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки та координації проектів з відновлення України», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, серед пріоритетних напрямів на сьогодні є страхування воєнних та політичних ризиків, зокрема, йдеться про створення цільового міжнародного трастового фонду перестрахування та страхування воєнних ризиків для малого та середнього бізнесу. Реалізація цього проекту зробить доступними страхові продукти, що збільшить приток прямих іноземних інвестицій в Україну та мобілізує внутрішній ре-інвестиційний потенціал.

Також сторони обговорили розширення доступу до фінансування програмою 5-7-9, підтримку експортно-орієнтованих підприємств МСБ та мікробізнесів, енергопостачання та грантову підтримку аграрного сектору. Крім того, у пріоритеті Уряду – підтримка переробної промисловості. Завдяки співфінансуванню з державного бюджету та подвійному мультиплікатору очікується кумулятивний ефект підтримки цього сектору у розмірі більше ніж $1 млрд. дол.

Сторони продовжуватимуть співпрацю, зокрема, на базі Координаційної платформи донорів для підтримки відновлення та реконструкції в Україні. Платформа дозволить забезпечити тісну координацію зусиль міжнародних донорів та фінансових організацій, а також прозоре та підзвітне надання підтримки.

Окремо учасники зосередились на підтримці українського приватного сектору у 2023 році. Відповідно до звіту RDNA («Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення») нагальна фінансова потреба України у приватному секторі складає $1,5 млрд, з яких $0,6 млрд – у аграрній сфері.

Довідково

9 вересня Світовий банк презентував звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення / Rapid Damage and Needs Assessment» (RDNA) – це комплексна оцінка нинішніх потреб України на відбудову та відновлення. В підготовці звіту також взяли участь Уряд України, зокрема Міністерство інфраструктури, Єврокомісія та інші зацікавлені міжнародні партнери.