Міністерство економіки України разом з провідними міжнародними експертними організаціями розпочало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Через збройну агресію росії проти України українські виробники стикнулись із багатьма викликами. В оновленій Експортній стратегії України маємо врахувати зміни структури української економіки, перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтацію на нові регіони та конкретні країни, а також адаптацію українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС. Реалізація урядової програми підтримки бізнесу в рамках політики «Зроблено в Україні», також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу”, — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Обговорення оновлення стратегії вже відбулося за участі заступника Міністра економіки України - Торгового представника України Тараса Качки з залученими експертами - керівником проекту TIPSTER Валерієм Кокотєм, представником Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Ральфом Ловаком, керівником проектів ПРООН в Україні Максимом Бородою, консультантом ПРООН в Україні Валерієм Пекарем та директором ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимиром Власюком.

“Разом з колегами-експертами для нас важливо визначити найбільш перспективні сектори для розвитку експорто-орієнтованих виробництв товарів і послуг, оновити механізми сприяння збільшенню конкурентоспроможності українського експорту, змінити структури експорту на користь продукції з вищою доданою вартістю. Також на державному рівні передбачається сприяння структурним змінам економіки - вони будуть відображені в оновленій Експортній стратегії України», - пояснив Тарас Качка.

Під час зустрічі сторони обговорили методологічні підходи до оновлення Експортної стратегії України, а також домовились про подальші кроки. Надалі спільні напрацювання будуть проаналізовані експертним середовищем, бізнесом та галузевими асоціаціями, представниками державних органів та профільними експертами в Україні.

Довідково

Проект «Експортна стратегія України» було започатковано у 2016 році. Він складається з трьох етапів:

1. Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі України та План завдань і заходів з її реалізації.

2. Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії.

3. Консолідація Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України, секторальних та крос-секторальних експортних стратегій.