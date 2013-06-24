Найближчим часом почнеться реалізація пілотного проекту на суму $30 млн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан, інформує Урядовий портал.

Україна домовилась з MIGA про запуск механізму страхування інвестицій під час бойових дій.

«Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, готове запропонувати для України пілотний проект на суму 30 млн доларів. Ця сума вже виділена, і вони готові розпочинати співпрацю з нами хоч сьогодні. Отже, спочатку ми візьмемо один інвестиційний проект і відпрацюємо на ньому всі нюанси по наданню гарантій для іноземних інвесторів. У MIGA вже є такий інструмент, як Political Risk Insurance і в рамках цього інструменту є War Risk Insurance. Позитивним є те, що їх страхові продукти підходять для України, тобто не треба буде вигадувати щось нове з нуля», - розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

За його словами, в наступному році суми на покриття будуть збільшені. Загальний портфель MIGA становить 24 млрд доларів. Передбачається, що після завершення структурування трастового фонду Світового банку, який буде призначений для відновлення України, наша держава отримає 17 млрд доларів на відновлення критичної інфраструктури і стимулювання економічного розвитку. Частка цієї сумі буде скерована саме на страхування ризиків інвесторів.

«В наступному році ми маємо отримати від країн-партнерів за посередництва Світового банку 36 млрд доларів на покриття дефіциту бюджету і ще 17 млрд доларів на відновлення. В рамках цих 17 млрд доларів частина суми буде направлена на страхування ризиків інвесторів, - продовжує Олександр Грибан. - Треба розуміти, що найбільший мультиплікатор для економіки буде мати саме кошти, які спрямовані на залучення інвестицій. Зараз ми почнемо з 30 млн доларів, а вже від того, як ми реалізуємо цей пілотний проект, буде залежати сума виділених коштів на наступний рік. Думаю, що сума може бути збільшена десь до 1 млрд доларів у 2023-му, або стати навіть більшою, якщо такий інструмент матиме попит серед інвесторів. При цьому обсяг страхового покриття становитиме не менше 90% від суми інвестиції».