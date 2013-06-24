Ліцензованим суб’єктам господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та мають наміри продовжувати працювати в цій царині, варто не зволікати з поданням відповідних декларацій. Адже термін чинності ліцензій спливає 14 квітня. Про це розповіла заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Торік ми істотно спростили регуляторну політику в цій галузі. Провадження господарської діяльності в галузі посередництва у працевлаштуванні за кордоном відтепер здійснюється за декларативним принципом. Тож отримані до оптимізації законодавства ліцензії втрачають чинність 14 квітня. Щоб пройти дуже просту та зрозумілу процедуру декларування, суб’єкти із працевлаштування, що працювали на підставі ліцензій, мали пів року. І частина з них подала відповідні декларації, забезпечивши собі безперервність роботи. У решти залишилося не так багато часу, але він є. Отже, закликаємо не зволікати з поданням декларацій, якщо вони планують провадити таку діяльність», — зазначила Тетяна Бережна.

Заступник міністра наголосила, що законодавство дозволяє відповідну діяльність лише особам, внесеним до відповідного переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, і в межах укладених зовнішньоекономічних договорів. За порушення закону передбачено серйозні штрафні санкції.

На сьогодні із загального числа внесених до переліку на основі поданої декларації осіб понад 80% — суб’єкти, що раніше працювали на основі ліцензії.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» набув чинності у жовтні 2023 року. Він посилює захист українських трудових мігрантів, спрощує ведення бізнесу із працевлаштування за кордоном для компаній, що працюють легально, і передбачає значне покарання для нелегальних компаній-посередників.

Джерело: Міністерство економіки