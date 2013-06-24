Міністерство енергетики України посилює контроль держави за підготовкою об'єктів паливно-енергетичного комплексу до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно наказу Міненерго №249 від 26 липня 2022 року, Державній інспекції енергетичного нагляду України протягом періоду воєнного стану дозволено здійснити позапланові заходи державного нагляду щодо дотримання операторами систем розподілу вимог законодавства у галузі електроенергетики при підготовці об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.

Держенергонагляд надаватиме Міненерго складені за результатами проведених заходів контролю документи на наступний робочий день після їх здійснення.