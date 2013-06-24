Близько 700 мільйонів гривень із цього тижня заплановано перерахувати на державні вуглевидобувні підприємства. Такої домовленості досягнуто з керівництвом Центр-енерго. Керівники шахт мають використати ці кошти для виплат заробітної платні шахтарям. У Міненерго звернулися із закликом до профільних профспілок до співпраці щодо максимально прозорого інформування працівників вуглевидобувних підприємств стосовно планових виплат. Профспілки так само мають долучитися до контролю за виконанням принципу 80/20, повідомляє пресслужба відомства. Ідеться про рішення Кабінету Міністрів, за яким 80% всіх отриманих коштів керівництво шахт має спрямовувати саме на виплату заробітних плат шахтарям.

Міненерго забезпечило надання додаткових коштів на зарплати шахтарям. У грудні на це буде спрямовано ще близько 90 мільйонів гривень, які з ініціативи Міненерго перерозподілено з інших бюджетних програм міністерства за рахунок економії коштів. Міненерго забезпечило в повному обсязі виплату держпідтримки шахтарям на 2021 рік із коштів держбюджету.