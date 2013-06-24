Міністерство енергетики України за підтримки Мультидонорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA) розробило онлайн-платформу AidEnergy. Це «єдине вікно» для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб компаній ПЕК, опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про деталі проекту повідомив заступник Міністра енергетики України Фарід Сафаров під час зустрічі з аташе Департаменту енергетики США Шоном Андерсоном та Головним радником з питань управління ЄБРР Анною Кожем‘яченко.

Фарід Сафаров наголосив, що міжнародні партнери надають значну підтримку українському енергетичному сектору, який продовжує зазнавати російських атак. Міністерство енергетики України координує відповідну роботу, збираючи інформацію від постраждалих компаній щодо їхніх потреб та веде постійну комунікацію з партнерами, які можуть надати відповідне обладнання.

“Створення єдиного онлайн-середовища підвищує прозорість та оптимізує комунікацію з донорами та компаніями ПЕК. Також AidEnergy значно прискорює рух обладнання за рахунок можливості збільшення кількості складів, дозволяє оперативно отримувати інформацію про поставки, а також автоматизувати процеси розподілу та звітності”, - зазначив заступник Міністра.

Фарід Сафаров повідомив, що на сьогодні до України надійшла допомога для енергосектору з 30 країн загальною вагою понад 5,3 тисячі тонн. Отримано 15 000 запитів від понад 140 компаній. А з жовтня 2022 року, коли росія почала прицільно знищувати українську енергетичну інфраструктуру, вантажопотік зріс на 240 %.