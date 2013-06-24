Відбулась онлайн-зустріч керівництва Міністерства енергетики України з представниками Американської торговельної палати в Україні. Участь у зустрічі взяли заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров та заступник Міністра енергетики Микола Колісник. Про це повідомляє Урядовий портал.
Учасники зустрічі обговорили питання координації щодо забезпечення ринку пальним, підготовку до нового опалювального сезону.
«Міненерго зараз, у період воєнного стану в країні, в режимі 24/7 взаємодіє з представниками бізнесу як для вирішення загальних питань розвитку галузі, так і для розв’язання будь-яких поточних проблемних ситуацій», - наголосив Микола Колісник.
Окремо виділили тему регулювання на ринку електроенергії, в першу чергу – питання «зеленої» енергетики.
«Для України дуже важливим є розвиток зеленої енергетики. Прагнення розвивати ВДЕ закріплене в нашій Енергетичній стратегії і відповідає загальноєвропейським та світовим тенденціям. Максимальне нарощування частки безвуглецевої енергії в нашому енергоміксі - один з ключових пріоритетів Міненерго», - зазначив Фарід Сафаров.
Представники Американської торговельної палати подякували українським енергетикам за те, що вони продовжують працювати і виконувати свої обов’язки в умовах війни.
«Наш ключовий меседж – це те, що члени Палати вірять в Україну, продовжують працювати і готові брати надзвичайно активну участь у економічному відновленні України», - зазначила Віце-президент Американської торговельної палати Тетяна Прокопчук.