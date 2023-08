Міжнародні партнери спрямували 4,3 млрд дол. США в рамках Проекту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків І кварталу 2023 року. 93% коштів - гранти від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, Україна отримала 15 млн дол. США грантової допомоги від Фінляндії та кредит у розмірі 272 млн дол. США (252,3 млн євро) від Світового Банку.

Про це свідчать дані, подані в аналітичній панелі (дашборді), яку підготував Мінфін для підвищення прозорості та підзвітності використання зовнішнього фінансування про видатки державного бюджету у І кварталі 2023 року у рамках проекту Світового Банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).

Метою Проекту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

У цілому у І кварталі 2023 року здійснено 171,9 млрд грн (4,7 млрд дол. США) видатків з державного бюджету, які підлягають відшкодуванню міжнародними партнерами України у рамках проекту PEACE, зокрема:

105,7 млрд грн (61,5%) – видатки соціальної сфери, що включають допомогу 2 млн внутрішньо-переміщеним особам (18,6 млрд грн), житлові субсидії (9,6 млрд грн) для 1,9 млн людей;

25,8 млрд грн (15%) – видатки сфери охорони здоров’я на оплату праці понад пів мільйона медичних працівників;

25 млрд грн (14,5%) – видатки сфери освіти, що включають оплату праці пів мільйона вчителів середніх шкіл і 135 тис. працівників закладів вищої освіти;

8 млрд грн (4,7%) – зарплати 57 тис. рятувальників ДСНС.

«Фінансова підтримка партнерів у рамках Проекту Світового банку PEACE in Ukraine є надважливою для реалізації соціальних та гуманітарних зобов’язань держави під час війни, коли переважна частина власних надходжень бюджету спрямовується на потреби сил безпеки і оборони. Водночас абсолютним пріоритетом Уряду України є забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного використання донорських коштів. А отже, Мінфін тісно співпрацює з командами Світового Банку та USAID для забезпечення моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги. Адже довіра партнерів є нашим ключовим активом у побудові ефективної співпраці», - наголосив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін як відповідальний за реалізацію Проекту PEACE in Ukraine спільно зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. Спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення прийнятності державних витрат у рамках Проекту, здійснених Україною у 2022 році. Аудиторська компанія BDO на замовлення Мінфіну проводить аудит фінансової звітності спеціального призначення. Також заходи щодо аудиту Проекту PEACE in Ukraine здійснюються, зокрема, за участю Рахункової палати.

Для підвищення прозорості та підзвітності використання зовнішнього фінансування Мінфін підготував аналітичну панель («дашборд»), що містить детальну інформацію про видатки бюджету за І квартал 2023 року у рамках проекту PEACE in Ukraine.