Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок. Про це повідомляє пресцентр Міністерства фінансів:

- 60,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств, з яких 23,5 млрд грн сплатили банки;

- 40,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

- 18,5 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 29,7 млрд, відшкодовано – 11,1 млрд грн);

- 16,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

- 14,5 млрд грн – акцизного податку;

- 4,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

- 2,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому, виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 110,0% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою – 100,1% (+0,05 млрд грн).

В цілому, за підсумками березня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 242,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень-березень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 468,9 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

- 109,0 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

- 96,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств, з яких 49,7 млрд грн сплатили банки;

- 69,0 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 101,7 млрд, відшкодовано – 32,7 млрд грн;

- 44,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;

- 32,2 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

- 39,3 млрд грн – акцизний податок;

- 2,2 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

- 9,4 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 113,4% (+33,0 млрд грн), Державною митною службою – 106,3% (+8,1 млрд грн).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-березні 2024 року склали 118,7 млрд грн, з яких 42,5 млрд грн надійшло у березні.

В цілому, за підсумками І кварталу 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 641,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби України, за січень-березень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 839,1 млрд грн, у тому числі загального фонду – 692,0 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – березень 2024 року становили 473,6 млрд грн, або 97,0 % від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 116,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 50,0 млрд грн (749,5 млн дол. США та 509,8 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 96,4 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 357,3 млрд грн (або близько 9,2 млрд дол. США), зокрема:

- 54,78 млрд грн (1,4 млрд дол. США) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

- 190,1 млрд грн (4,5 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance);

- 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Уряду Канади;

- 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

- 8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)»;

- 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»;

- 0,12 млрд грн (3,0 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – березень 2024 року склали 115,3 млрд грн (92,2% плану), платежі з обслуговування – 43,9 млрд грн (88,5 % плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – березень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.